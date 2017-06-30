W飯店毒趴命案 土豪哥判10年

2017-06-30 16:01

［記者張文川／台北報導］去年12月台北市「W飯店」吸毒派對郭姓女模命案，「土豪哥」朱家龍、同趴友人洪聖晏、蔡逸學3人，被控轉讓偽禁藥致死罪，台北地院今宣判，土豪哥被判刑10年、洪聖晏10年6月、蔡逸學10年。

其餘被告，藥頭江哲瑋、張子奕，各判刑9年、4年2月。皆可上訴。

北檢調查，朱家龍3人去年12月2日起在W飯店開房間舉辦吸毒派對，12月3日傳播妹郭姓小模到場助興，席間眾人服用朱家龍等人提供的「金色小惡魔」毒品咖啡包、梅片、軟糖等多種新興混合毒品，郭女出事前，曾LINE給友人說，看到同趴女生發狂撞牆、「群魔亂舞」，非常害怕。

至同月7日凌晨，郭女因連日服毒而出現意識不清、反覆穿衣脫衣等舉動，蔡逸學找來密醫為她打排毒針但沒用，同日上午，郭女身披浴袍、意識模糊，下身套著土豪哥的藍色玫瑰大內褲，由洪聖晏、江哲瑋等人攙扶，從W飯店搭計程車前往國泰醫院治療，再轉往台北榮民總醫院急救，終宣告不治。

法醫報告指出，郭女遺體混合11種至15種毒物、藥物，濃度達致死程度，死因是急性中毒、橫紋肌溶解導致休克死亡。公訴檢察官論告指出，朱家龍3人連續4天無償提供多種混合性毒品、禁藥給郭女服用，可預見可能導致郭女死亡又延遲送醫，轉讓行為與死因有因果關係。

審理期間，朱家龍自認無罪，認為郭女在房內的3天又5小時期間，他只在場19小時，郭女出狀況時，朱已離開27小時，且不能排除郭女是服用自帶藥物致命；洪聖晏認為郭女明知是毒趴仍來參加，應自負風險；蔡逸學唯承認是轉讓禁藥罪的幫助犯，且他當下已叫密醫來打排毒針，未延遲救治。