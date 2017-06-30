酒店欠稅拿酒抵償 執行署將拍賣

2017-06-30 12:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕酒店欠稅，拿酒來抵！新竹地區有酒店與網咖因欠稅無力償還，只好拿酒給行政執行署抵償，這批酒將於8月1日下午3點拍賣。

台灣這幾年的毒品重點不再是海洛因、古柯鹼等一級毒品，流竄最嚴重的反而是三、四級毒品，因為持有或施用此類毒品，往往不涉及刑罰，僅有處行政罰鍰及接受數小時之毒品危害講習，裁罰嚇阻之效果甚低。

為此，法務部行政執行署自3月起，為加強執行有關警察機關移送毒品危害防制條例罰鍰、怠金等案件，指示全國13個分署進行專案執行措施，以查封、扣押受處分人之薪水、存款或其他財產等，希冀達到嚇阻作用。

行政執行署新竹分署因此與轄區內警察機關聯繫，針對有可能提供毒品之場所如酒店、網咖等，配合警察機關至該場所查扣，以阻毒品來源。

上月26日三讀通過增訂毒品危害防制條例條文，規定特定營業場所對於發現有人持有或施用毒品有向警方通報的義務，若違反規定可罰10萬元以上、100萬元以下罰鍰，情節重大可勒令停業或歇業。

新竹分署表示，經由與轄區內警察機關聯繫執行，已獲相當成效，其中有2件網咖一經執行後，不但未見有人員施用或持有毒品，且網咖隨即繳清積欠稅金約18萬元。另有酒店經執行後，老闆當場表示絕不會允許客人或小姐於營業場所施用毒品，並主動提供22瓶高濃度酒精之威士忌、高粱酒、白蘭地以抵充積欠稅金。扣押的威士忌、高粱酒、白蘭地將於8月1日下午3點在新竹分署拍賣。

新竹分署強調，吸食毒品除了戕害個人健康外，更容易衍生犯罪，今後仍將陸續配合警方，針對有欠稅、欠費等特殊行業例如酒店、夜店、網咖、電玩店等具有可能提供毒品場所，加強執行與查緝，以抑制毒品供給，展現全力執行反毒決心。