毒包再進化！變身可愛「熊本熊」誘青少年

毒包變身「熊本熊」讓青少年失戒心。（記者蔡清華翻攝）

2017-06-30 09:27

〔記者蔡清華／高雄報導〕近來毒品為了魚目混珠，常以各種包裝滲入青少年的生活圈，而位於日本九州地區的熊本，因為當地的超萌吉祥物熊本熊部長（酷MA萌）爆紅後，打開知名度，遭販毒者不當使用，以可愛「熊本熊」的包裝讓人失去戒心，但實為毒咖啡包，流入市面，造成許多年輕學子受害。

鳳山警方日前接獲線報顯示，高雄市三民區有名中小盤李姓販賣毒品犯嫌（男，無前科），以販賣K他命、搖頭丸、喵喵、一粒眠及毒品咖啡包等給藥腳。

專案小組於28日下午在三民區鼎吉街一民宅逮捕32歲李姓主嫌，當場查扣毒品咖啡包49包（共計毛重490公克）、K他命13包（共計毛重18.89公克）、一粒眠490顆、搖頭丸14顆（共計毛重4.45公克）、電子磅秤2台、毒品分裝袋1包、及10萬元現鈔等。

警方發現屋內有多包「熊本熊」包裝的咖啡包，經詢問李嫌，坦承為了打入年輕市場，不惜成本製作該「熊本熊」咖啡封包，以吸引青少年目光，或讓涉世未深的學童因好奇而使用，所幸警方眼尖，罪證確鑿，依販賣毒品罪嫌將其移送高雄地方法院檢察署偵辦。

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