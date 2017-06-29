獨家》92老翁變白骨 警：2年前聲請監聽票 第11次才獲准

2017-06-29 20:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕92歲老翁樓永豐前年因與債主林仕琅有投資糾紛，遭林男的兩名兒子殺害支解，但偵辦該案的基隆市警三分局，案發後兩個月，就開始向法院聲請監聽票，卻遭駁回10次。直到白骨被發現，加上刑事局協助，才順利破案。偵辦該案的人員，無奈地說，如果早點准許監聽，案件早就破了。

「跟國父革命一樣11次才成功！」曾擔任專案小組的幹員表示，接獲報案之後，就發現案件並不單純，依監視器畫面及調閱的相關資料定位，認定樓翁應該已經遇害；鎖定犯嫌出沒的各個地點及相關事證，獲得檢察官大力支持，當年9月就向基隆地方法院提出聲請監聽。聲請5次之後，基隆地院認定無管轄權，只好改向新北地方法院提出聲請，連續再聲請6次才獲准，合計共11次，最終順利掌握林男兩名兒子的犯案證據。

據悉，當時樓翁與林姓債主約在板橋車站，卻選在監視器拍攝不到的地方對談，隨後只見林男離開，不見樓翁搭火車離去，推測他搭著計程車離去；隨後調閱大批的監視器影像，連地下停車場的畫面都調閱，一一追查，才知道他搭到三峽去跟林男的兒子接觸，擔心他已經遇害。

偵辦人員還說，案發後2個月內，就把所有著資料整理好，全案朝殺人案偵辦，也獲檢察官支持，但聲請監聽票遲遲未獲准，最後白骨出現後，再奮力一搏，最後終於成功。

據了解，林男的大兒子有雙重國籍，此次是為了處理數百萬元的資產，才冒險回台，自認為用美國籍護照返國不會被發現，殊不知早就被台灣的檢警鎖定，出境前就把他逮捕歸案。