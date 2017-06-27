擊斃拒捕嫌犯遭起訴 警：我不是朝正面開槍

2017-06-27 17:32

［記者張文川／台北報導］台北市萬華警分局警備隊員警張景義，2013年在西門町追捕駕車逃逸的黎姓竊嫌時，朝車輪開了2槍，其中1發子彈擊中黎男致死，日前被檢方依業務過失致死罪嫌起訴；台北地院今首度開庭，張景義主張無罪，依照彈道分析，他不是正面朝駕駛座開槍，且死者家屬求償1400多萬元也非他所能負擔，「我願負擔一定金額，但絕非要用金錢換無罪」；法官勸雙方再行思考賠償金額的可能性，定8月8日再次開庭。

2013年8月13日，黎男因拒絕接受警方盤檢，駕車逃逸到西門町鬧區，當時正在附近處理民眾路倒事件的張景義獲報加入圍捕，朝黎男的車輪連開2槍，1發子彈意外穿過擋風玻璃擊中黎男腹腔，黎男送醫不治。

事後黎男家屬控告張員涉業務過失致死，北檢2度處分不起訴，但都被高檢署發回，北檢今年認定張員開槍當下未達急迫性，有過失責任，將他起訴，黎妻與3幼子並求償1400餘萬元。

今開庭時，張男強調當時黎男駕車拒捕，確實已發生危害，他開槍是為了防止危害發生，合乎用槍時機和比例原則，且依據彈道比對，他開槍的位置與角度並非朝向駕駛人正面開槍。

法官勸諭雙方，對黎男妻子與家屬而言，黎男確實因涉案而被警方追捕，才發生此事，若家屬從而求取高額賠償，「將來面對親友、鄰居和輿論，要能說得出嘴、留給人探聽」，希望家屬能考慮降低求償金額。

法官同時勸張員，員警工作認真，有時可能會操之過急，事情發生了也許就是命中注定，既然遇到了，就要做最壞的打算，思考要如何有智慧地面對、處理它。法官因此再給雙方1個半月時間思考和解的可能性。

黎男妻子今離開法院時，面對媒體一語不發；張景義說，他還是會堅持他用槍時機有正當性，可是考量到對方3個小孩的未來，他願意賠償一定金額來幫助他們，「但我要再次強調，我不是要用賠償金來換取無罪或緩刑，這對我很重要」；先前張景義曾提出250萬元的賠償金額。