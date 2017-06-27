疑看上老闆娘美色 男借廁所偷裝針孔

2017-06-27 16:45

［記者黃捷／台北報導］陳姓男子是北市北投區某汽車修理廠的老客戶，卻涉嫌在廠內廁所偷裝針孔攝影機，被老闆及老闆娘發現報警。陳男雖否認犯行，但士林地檢署認為雙方間並無嫌隙，老闆及老闆娘沒有栽贓的理由，仍依妨害秘密罪起訴陳男。

檢警調查，陳男去年12月23日傍晚把車開進汽修廠，趁老闆幫他修車時借用廁所，他知道該間廁所是住宅、車廠共用，老闆一家人也會在該處如浴，竟偷偷在置物架上裝設針孔攝影機，並把鏡頭對準馬桶、蓮蓬頭的方向。

老闆一家人當晚沒有發現，像平常一樣如廁、洗澡，直到老闆娘隔天上午梳洗，赫見置物架上竟隱藏著針孔攝影機，將記憶卡取下查看，發現一家人的隱私畫面全被拍了下來。

老闆一家人決定將針孔留在原處，觀察進出車廠廁所的外人，在同年月26日上午9時許，果然發現陳男再次現身借廁所，並把針孔取走，老闆見狀立刻報警逮人。

陳男落網後雖坦承兩度借廁所，但否認妨害秘密，辯稱第二次進車廠借廁所，是因在早餐店弄髒手需要清洗；老闆則說，若陳男願意承認錯誤，會選擇原諒。

檢察官依車廠內監視器、針孔拍攝到的畫面等罪證明確，且老闆一家人和陳男沒有嫌隙，沒有理由誣陷他，而陳男辯稱弄髒手的早餐店就在住處附近，卻捨近求遠到車廠洗手，不合常理，因此認定陳男犯行。