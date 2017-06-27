燿華工安意外奪4命 檢方：朝業務過失致死方向偵辦

蘇澳鎮燿華電子工廠工安意外，造成4死2傷的慘劇。（記者林敬倫攝）

2017-06-27 11:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］蘇澳鎮燿華電子工廠工安意外，造成4死2傷的慘劇，宜蘭地方法院檢察署檢察官，昨天就前往現場勘驗，釐清案情，主任檢察官薛植和指出，初步判定燿華員工清理廢水池前，未依規定配戴防護衣、呼吸器等安全設備，將朝業務過失致死的方向偵辦，雇主最重將被處以5年徒刑。

燿華宜蘭廠昨天上午9點多，工程師簡家威清理廢水槽，另名工程師許家偉在上方戒護，半小時後簡吸入過多硫化氫昏迷，許發現後跑到同棟2樓控制室呼叫求救，課長許文賢帶領股長謝維恩下去一樓槽底救援，跟著中毒倒地，控制室吳姓工程師察覺異狀，向管理高層通報，找來路過工程師賴柏宜、游聖富協助，賴柏宜走進廢水槽也昏厥不醒，游聖富在槽外受傷。

整起意外許文賢、許家偉、謝維恩、簡家威均急救無效死亡，賴柏宜、游聖富則受重傷，在加護病房觀察，地檢署檢察官江佩蓉及陳錦雯事發後立即前往現場勘驗，調查事發原因，追究相關責任，檢方也前往羅東壽園及員山福園相驗。

薛植和說，針對本案地檢署已組成專案小組，檢察官初步在現場看察發現，4名員工在清理廢水池時，未依規定身著防護衣，並佩戴呼吸器、安全繩索等設備，將朝業務過失致死及違反職業安全衛生法的方向偵辦，積極蒐證。

薛植和指出，依照職業安全衛生法規定，只要工作場所有缺氧的危險，工作人員都要配戴安全救生設備，並且在作業之前，要檢測空氣中有害物質的濃度，如果查證出雇主確實有業務過失致死及違反職業安全衛生法的規定，員工雇主最重將被處以5年有期徒刑。