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停車奧客鑽漏洞被鎖胎 告停車場老闆敗訴

2017-04-25  13:29

［記者鄭淑婷／桃園報導］不滿車主鑽漏洞、規避停車費，在桃園市中壢區經營停車場的51歲江姓女子，將鄒姓車主的車子前輪上鎖，豈料此舉被控強制罪，江女喊冤說，車主鑽漏洞在先，停車費用已超過9999元，上鎖只是想等鄒男取車時要求結清停車費，並沒有不讓他駛離的意思，且鄒男早有鑽漏洞紀錄，導致停車場損失不少，桃園地檢署檢察官認為江女並無強制犯意，偵結予以不起訴處分。

江女說，自己經營的停車場與附近旅館有合作關係，房客於住宿期間停車可由飯店消磁、免費，但旅館員工常分不清房客住宿時間與實際停車的時間，隨意消磁害停車場損失嚴重，鄒男去年11月25日到12月22日，車子一停就是1個月，早已超過自動櫃員機可結算的9999元上限，加上鄒男去年9月也曾有鑽漏洞紀錄，才會將他的車輛輪胎上鎖，待鄒男前來取車時比對住宿及實際停車的狀況，並要求他自行繳交超出的部分。

據悉，鄒男是職業軍人，放假時入住旅館並停車，退房後返回部隊，仍將車子停在該處，直到下次放假時再請飯店協助消磁；江女出示去年9月、12月鄒男被抓包後所補繳的8200元及1萬5160元停車費收據，她說：「萬一這兩次停車都由飯店直接消磁，那我們不就損失慘重。」

檢方認為，江女的行為是為了維護合理收費，以大鎖將逾期未取車的車輛鎖住，避免車主利用飯店消磁的方式規避高額停車費，並無不讓鄒男車輛離開的意思，偵結予以不起訴處分。

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  • 停車場業者將車輛前輪上鎖，要求繳清逾停的停車費，被車主控告強制罪，桃園地檢署檢察官偵結不起訴。（記者鄭淑婷攝）

    停車場業者將車輛前輪上鎖，要求繳清逾停的停車費，被車主控告強制罪，桃園地檢署檢察官偵結不起訴。（記者鄭淑婷攝）

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