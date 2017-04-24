男懸高架橋旁欲輕生 兩勇警急伸手搶命

兩員拔腿衝向前伸手救人，在墜落前一刻揪住懸空的32歲唐姓男子。（畫面擷自影片）

2017-04-24 23:16

〔記者余衡／新北報導〕刻不容緩！新北市板橋警方昨天獲報有男子走在快速道路旁疑似想不開，員警廖詩維、林鈺祥趕往，不料男子竟在眼前攀越護欄作勢跳下高架橋，兩員拔腿衝向前伸手救人，在墜落前一刻揪住懸空的32歲唐姓男子，兩名過路駕駛見義勇為趕來幫忙，眾人合力將唐男從鬼門關拉回。

板橋警方表示，昨天下午接獲民眾報案，指1名男子徒步走在台65號高架快速道路旁，但並未看見車輛拋錨感覺有異，適逢假日車流量相當龐大，加上天色逐漸昏暗，後方駕駛若是一個閃神隨時可能發生意外，立刻派遣巡邏警網廖詩維、林鈺祥趕往。

廖、林兩人火速開車上台65往新莊方向6.7公里處，果然看到身著黑衣的男子在護欄邊徘徊，兩人下車大喊「喂！」不料男子竟在眼前翻越護欄作勢跳下，兩人立刻拔腿衝向男子身旁，千鈞一髮之際分頭抓住男子左、右手臂，加上兩名熱心駕駛停車幫忙，4人合力拉起已經懸空的唐男。

唐男獲救後自稱，因為失意潦倒所以想不開，警方先將他送醫觀察並聯繫家人，再通知社會局介入以防他再次輕生。

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