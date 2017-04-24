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東石漁人碼頭 驚傳男子疑上吊自殺
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精障男帶著玩具跑出家門 暖警助其返家

2017-04-24  23:01

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市北投分局石牌派出所警員楊卓修上週一在巡邏時，發現一台計程車停在路邊，楊員直覺有異上前關心，發現原來這名計程車司機載到一名疑似精神有異常的乘客，因無法完整陳述其所欲前往之目的地，司機當下苦尋不著解決方法；熱心的楊員馬上麻煩司機先將車開到派出所，不到半小時就幫乘客連絡上家人，成功帶其返家。

據了解，該男子當時身上只帶有玩具、發票等物品。一時遍尋不著相關可供查證之資料，楊員於是著手開始利用相關警政及載具的人臉辨識系統透過科技資訊整合，及該名男子身上所持有的消費紀錄發票等資料，希望透過多管齊下的方式，能發現蛛絲馬跡，趕緊通知該名男子之家人，所幸，經過楊員細心追查下，發現資料庫刊登有一名戶籍為基隆市之30多歲吳姓男子相片與迷途男子神似，且於當日凌晨已由胞弟通報失蹤要求協尋，於是先行以電話聯繫並通報戶籍地管轄派出所通知報案人。

與吳男胞弟連絡，確認資料無誤後，楊員便告知報案人吳男目前安全無虞，請其趕緊至派出所將哥哥領回。當日13時許，家屬便趕抵派出所，家屬表示，吳男自小因生病造成智能僅有3歲孩童程度，無法正常陳述其自身年籍資料或親屬連絡方式，前一夜竟然趁家人熟睡時，擅自離家，家人擔心安危、急得像熱鍋上螞蟻，只好先行報失蹤人口，所幸遇到好心員警協助，才能避免其在外餐風露宿受到危害，感謝警方大力協助，讓家人放下心中的大石頭。

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  • 楊員與吳男（中）及其家屬（右）合照。（記者鄭景議翻攝）

    楊員與吳男（中）及其家屬（右）合照。（記者鄭景議翻攝）

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