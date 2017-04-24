男員工闖房嚇壞女大生 警方教你如何自保

2017-04-24 22:18

〔記者余衡／新北報導〕6名台中女大生入住新北市烏來區「慈云溫泉會館」，睡夢中竟遭男員工兩度拿備用錀匙打開房門，男員工雖聲稱自己「來幫忙鎖門」，事後雖已離職但詭異行為早已嚇壞女大生，近年國內外觀光發達，旅館、民宿如雨後春筍林立，警方呼籲遊客入住時多點細心，就能為自己的安全多些保障。

警方表示，外出住宿首重選擇登記立案的合法旅宿業者，如此環境及防火避難設施較為完備有保障，也可避免針筒偷拍等，進房時可從內、外檢查，房門上的貓眼（窺視孔）是否有破損或反裝的情形，可用紙張遮掩有需要時再行移開。

另人在房間內時，記得房門隨時上鎖並加掛鏈條，若有客人來訪可約在大廳碰面，若非熟人應盡量避免讓對方入房。外出時若將金錢及貴重物品留在房內，最好放在旅館提供的保險箱內，若單獨外出或住宿除應保持個人聯絡暢通，另可告知親友行程及留宿時間。