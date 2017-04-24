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小三、元配都懷孕 小三訴苦成鐵證

2017-04-24  18:27

〔記者王定傳／新北報導〕吳姓男子婚後與黃姓小三交往，還讓元配與小三都懷孕，事後元配發現與小三談判時告知：「你這麼喜歡我老公，但這輩子他已經跟我結婚了，你下輩子再找他」，小三祭出哀兵政策說：「我懷孕了」，元配發現提告，新北地檢署今依相姦罪嫌起訴黃女。

檢警調查，黃女於前年6、7月間，結識吳男後，瞞著元配偷偷交往，去年6月20日，兩人還在黃女住處嘿咻。

事後，元配發現此事，與小三談判時明確告知不會退讓，還說：「你這麼喜歡我老公，但這輩子他已經跟我結婚了，你下輩子再找他」，小三祭出哀兵政策說：「我懷孕了」，詢問元配懷孕應如何處理，反而成為證據。

元配對吳、黃兩人提告，事後對丈夫撤告，黃坦承犯行，檢方因此依相姦罪嫌起訴。

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  • 吳姓男子婚後與黃姓小三交往，還讓元配與小三都懷孕，事後元配發現與小三談判時，小三祭出哀兵政策說：「我懷孕了」，元配發現提告。（情境照）

    吳姓男子婚後與黃姓小三交往，還讓元配與小三都懷孕，事後元配發現與小三談判時，小三祭出哀兵政策說：「我懷孕了」，元配發現提告。（情境照）

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