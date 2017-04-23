破窗救出3姐弟！台南凌晨傳家暴 家暴父被制伏
消防人員破窗進入屋內。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨，南市中西區一處透天民宅驚傳父親施暴國二大女兒、控制孩子行動的家暴案，由於涉家暴男屋主堅不開門，警方與消防人員於今凌晨二點許破壞該屋一樓後門鐵窗，進屋上樓制伏男屋主帶回警局；屋內二女一男孩子平安獲救，社工評估後交給母親與親友安置。
昨天晚間，劉姓婦人接獲施姓大女兒（十四歲、念國二）電話哭訴「爸爸打她、打她巴掌，說臉上有蚊子、還不讓她睡覺，說要玩死她！說她不是他的女兒」等話。劉婦在電話中極力安撫大女兒、表示拚老命也要救女兒出來，不會不要女兒。
施女的父親（五十歲）透過大女兒電話向妻子嗆聲「去打一一０報警來救她啊！」劉婦痛罵丈夫怎可如此對待孩子？好歹也是孩子的父親，如不要孩子，大可把孩子給她。劉婦忍無可忍，只好打電話報警處理。
今天凌晨，劉婦與市警二分局長樂派出所員警到場要求施男開門，但施男拒不開門。劉婦說，與丈夫正在訴訟離婚、分居中，大女兒在電話裡說「被父親罰站後又罰跪，父親還踹她」，因為擔心孩子安危，才向警方求援，之前有聲請家暴保護令，保護令規定施男不得對孩子施暴。
由於施男遲不開門，警方也擔心屋內孩子安危，緊急聯絡消防局與社會局社工員到場，並決定由消防員在凌晨二點許以破壞剪剪斷施宅一樓後門鐵窗，多位消防員與員警從鐵窗破洞進入，直接上樓喝斥在屋內睡覺的施男不得反抗，包括施男大女兒、二女兒（十二歲、念小六）與小兒子（七歲、念小一）都被救下樓。
三名孩子坐進救護車接受女社工輔導評估，女社工與劉婦溝通後決定由劉婦將大女兒帶到醫院驗傷檢查治療；二女兒與小兒子先由劉婦親友帶回安置，結束這場家暴鬧劇。
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