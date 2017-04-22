外勞酒後騎「電動」自行車 肇事被移送
2017-04-22 16:24
〔記者何宗翰／台中報導〕台中龍井一名42歲沙姓泰籍外勞，日前酒後騎電動腳踏車，在龍井區大順街136巷口與對向小客車擦撞，警方酒測值高達0.99MG/L，沙男稱當時為了閃避行人才不慎碰撞，以為騎自行車不算酒駕，員警告知電動自行車等同機車，照樣依公共危險罪嫌移送。
烏日警分局犁份派出所員警日前接獲民眾報案，龍井區大順街136巷口有交通事故，警方前往處理，發現電動自行車與小客車發生擦撞，對雙方實施酒測，其中騎乘電動自行車的泰勞酒測值高達0.99MG/L，帶回派出所偵訊。
「我騎電動自行車，又不是機車或開車，沒有酒駕問題！」沙男供稱，當時因為要閃避路人才會撞上，警方告知酒後騎腳踏車被發現可依法開罰300到600元，拒測罰1200元，但是電動腳踏車等同機車，酒測值若超過 0.25MG/L，一樣會依公共危險罪移送。沙男獲知懊悔說：「我沒搞清楚台灣法律。」
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