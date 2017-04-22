| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

外勞酒後騎「電動」自行車 肇事被移送

2017-04-22  16:24

〔記者何宗翰／台中報導〕台中龍井一名42歲沙姓泰籍外勞，日前酒後騎電動腳踏車，在龍井區大順街136巷口與對向小客車擦撞，警方酒測值高達0.99MG/L，沙男稱當時為了閃避行人才不慎碰撞，以為騎自行車不算酒駕，員警告知電動自行車等同機車，照樣依公共危險罪嫌移送。

烏日警分局犁份派出所員警日前接獲民眾報案，龍井區大順街136巷口有交通事故，警方前往處理，發現電動自行車與小客車發生擦撞，對雙方實施酒測，其中騎乘電動自行車的泰勞酒測值高達0.99MG/L，帶回派出所偵訊。

「我騎電動自行車，又不是機車或開車，沒有酒駕問題！」沙男供稱，當時因為要閃避路人才會撞上，警方告知酒後騎腳踏車被發現可依法開罰300到600元，拒測罰1200元，但是電動腳踏車等同機車，酒測值若超過 0.25MG/L，一樣會依公共危險罪移送。沙男獲知懊悔說：「我沒搞清楚台灣法律。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 沙男騎電動自行車和小客車擦撞。（記者何宗翰翻攝）

    沙男騎電動自行車和小客車擦撞。（記者何宗翰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧杏鮑菇鮭魚飯
好下飯✧沙茶炒牛肉
自製豆漿好簡單！
一次認識常見鮮魚！
轉寄

標題：外勞酒後騎「電動」自行車 肇事被移送


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月22日‧星期六‧丁酉年三月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.