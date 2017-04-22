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林金貴被關10年獲釋 母看報紙泣：怎麼滿頭白髮...

林金貴75歲老母坐在門口等待兒子回家。（記者黃淑莉攝）

2017-04-22  12:39

［記者黃淑莉／雲林報導］10年前被控涉嫌槍殺王姓計程車司機被判無期徒刑定讞的林金貴，被關10年昨天暫獲自由，雲林台西老家的親友都很開心，堂姊看著報紙上「阿貴」照片激動落淚說「像個老人」；林母則眼眶含淚說：「怎麼滿頭白髮！」

2007年5月9日高雄鳳山發生計程車司機遭槍殺案，監視器僅拍到模糊面貌，有2名路人看到凶嫌臉部，警方據此畫出凶嫌長髮及肩的畫像，指林金貴涉案，林否認涉案且通過測謊，仍被判無期徒刑定讞。

林金貴老家位在台西鄉，父親在他年幼時過世，林金貴在家中排行老么，上有一個姊姊、2個哥哥，林金貴服刑這10年，75歲林母獨居在簡陋、破舊的矮磚房，生活過得很清苦，林的大哥去年過世、2哥租屋在老家附近。

親友得知林金貴出監都很開心，堂姊今天早上看到林母就說這是大喜事，她說，沈冤得雪，感謝台灣冤獄平反協會及各界協助奔走，也痛批司法不公，讓一個人黃金10年在監獄中度過，盼不要再有人被冤枉。

林母看到親友拿來今天報紙上林金貴吃麵線的照片，眼眶泛淚說，「怎麼滿頭白髮！」令人鼻酸。

林母說，林金貴昨天出監後有打電話回家，告訴她過2天會回家，還沒看到兒子不覺高興，希望兒子回家後要好好生活。

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  • 林金貴老家十分簡陋。（記者黃淑莉攝）

    林金貴老家十分簡陋。（記者黃淑莉攝）

  • 親友得知林金貴出監將返家，開心相擁喜極而泣。（記者黃淑莉攝）

    親友得知林金貴出監將返家，開心相擁喜極而泣。（記者黃淑莉攝）

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