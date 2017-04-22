快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
林金貴被關10年獲釋 母看報紙泣：怎麼滿頭白髮...
2017-04-22 12:39
林金貴75歲老母坐在門口等待兒子回家。（記者黃淑莉攝）
［記者黃淑莉／雲林報導］10年前被控涉嫌槍殺王姓計程車司機被判無期徒刑定讞的林金貴，被關10年昨天暫獲自由，雲林台西老家的親友都很開心，堂姊看著報紙上「阿貴」照片激動落淚說「像個老人」；林母則眼眶含淚說：「怎麼滿頭白髮！」
2007年5月9日高雄鳳山發生計程車司機遭槍殺案，監視器僅拍到模糊面貌，有2名路人看到凶嫌臉部，警方據此畫出凶嫌長髮及肩的畫像，指林金貴涉案，林否認涉案且通過測謊，仍被判無期徒刑定讞。
林金貴老家位在台西鄉，父親在他年幼時過世，林金貴在家中排行老么，上有一個姊姊、2個哥哥，林金貴服刑這10年，75歲林母獨居在簡陋、破舊的矮磚房，生活過得很清苦，林的大哥去年過世、2哥租屋在老家附近。
親友得知林金貴出監都很開心，堂姊今天早上看到林母就說這是大喜事，她說，沈冤得雪，感謝台灣冤獄平反協會及各界協助奔走，也痛批司法不公，讓一個人黃金10年在監獄中度過，盼不要再有人被冤枉。
林母看到親友拿來今天報紙上林金貴吃麵線的照片，眼眶泛淚說，「怎麼滿頭白髮！」令人鼻酸。
林母說，林金貴昨天出監後有打電話回家，告訴她過2天會回家，還沒看到兒子不覺高興，希望兒子回家後要好好生活。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 林金貴
社會‧本日最多瀏覽
- 海產富二代攜妹開毒趴 父親淚罵「了尾仔」
- 澎湖花嶼漁船非法載客 2人落海不治
- 夾娃娃機卡娃娃 2歲童受困哭哭
- 林金貴被關10年獲釋 母看報紙泣：怎麼滿頭白髮...
- 追債追到派出所 開槍打破玻璃被逮起訴
網友回應
熱門新聞
- 死了12年沒下葬 家人天天供餐、幫他洗澡...
- 澳學者籲全世界告訴中國：台灣不屬於你！
- 失控衝撞人群 印度卡車釀禍奪20命
- Valero德州公開賽》潘政琮無緣決賽 考雷、菲拿並列領先
- 捷運又出包 北捷板南線9站一度跳電
- 再斬蔣介石！建國工程隊：「告慰八田與一在天之靈」
- 大慶勾小海豚 內心卻想使壞
- 小古巴古汀72歲父疑服藥過量 生日前驚傳車內暴斃
- 郭書瑤通靈被霸凌 蔡凡熙哭太大
- 航母卡爾文森號訓練出意外 戰機飛行員跳海獲救
- MLB》年資僅1年多 霸氣拒絕1億美金紀錄約
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Six aspirants qualify for KMT chief race
- 天海祐希真女王 稱霸春季檔日劇
- 3.3％有機蔬菜驗出農藥 將撤認證
- 日月光集團參與淨灘 用行動力挺環保
- 女星有孕摔床 王中平急當肉墊
- 挑戰宋智孝？《RM》新成員才錄2集就素顏上陣
- NBA》湖人想簽下喬治？魔術強森：我會對他眨眼
- 黃品源女兒高顏值 超有才
- 世紀之毒雞蛋 陳時中：掌握目標群 沒下架就開罰
- 自由談》不合理，要改；會破產，更要改！
- （影音）英靈異節目捕捉到超清晰鬼影！15年來首見嚇壞工作人員
- 幼兒吃糖果 選天然色素較安心
- 屏東淨灘 清出3500公斤的垃圾和漂流木
- 通霄神社神官宿舍修復工程 6度流標
- 建立3C使用規範 兒童適當用手機 家長也別滑不停
- 馬刺像是去野餐 灰熊嗨止10連敗
- 太太被爆急拿香港居留權 郭富城回應了
- 《東亞第一》延平布農部落 獲原民森林認證標章
- 塑化劑不變 仍列毒化物
- 國安考量 美調查中國進口鋼鐵
- 殷仔韌帶撕裂傷 自癒療法不開刀
- 5月前到駕訓班報名 6月5日前免路考
- 網球》威寶巧克力牛奶？前世界球王歧視言論惹議
- 今日MLB戰績
- 環保小局長提問 朱立倫呼籲盡量不要吃魚翅
- 邱毅挺柱抗小英 聲稱已引發綠營不安
- 洪宸宇餵食牛棚 靠哆啦A夢百寶袋
- 菲國登中業島 外交部重申南海諸島為台灣領土
- 等了十年 七股科工區開發案終過關
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林金貴被關10年獲釋 母看報紙泣：怎麼滿頭白髮...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分