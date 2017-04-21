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正妹被指小3 同學加碼爆料她「整型」挨告

2017-04-21  16:23

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名杜姓正妹，照片被網友上傳臉書，並PO文指她是「囂張小三」，杜女的高中陳姓女同學看到，在臉書貼文下留言：「她的美是靠醫生，高中不是長這樣..」，不滿被說「整型」，杜女怒告陳女違反個資法及誹謗罪，但新北地檢署調查認為，文中並未提及杜女姓名，認為陳女出於個人推測杜女有整型，難認主觀上有誹謗惡意，今將陳女不起訴。

去年6月25日，有網友在臉書張貼杜女照片及杜女IG帳號，並留言說：「有沒有這個無名事（氏）小三的八卦？想知道囂張的小三是誰？看不下去了。囂張小三，反嗆正宮…上過正妹報」等內容，不少網友在此貼文下留言，其中包含杜女的高中同學陳女，陳女留言稱：「美，有錢有醫生就可以，我說她的美是靠醫生的阿，高中不是長這樣，我高中同學阿…」等語。

杜女發現後，氣得提告貼文網友及留言網友，但檢方去函臉書，清查網友身分未獲回覆，僅陳女因是杜女同學，杜女已知悉其臉書帳號，遭檢方傳喚。陳女出庭表示，杜女曾在臉書上提及沒整型過，朋友還把這篇臉書內容截圖給她看，但因杜女長相跟高中完全不一樣，她有杜女高中照片，所以認為杜女有去整型，可以去調閱她的整型醫療紀錄，另她並不認識其他留言網友。

檢方認為，陳女出於個人意見及推測杜女有整型，且現今醫美發達，難認留言「整型」有毀損杜女名義，加上文中並未提及杜女姓名、出生日及其他個資，認定陳女罪嫌不足不起訴。

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  • 杜姓正妹照片被網友上傳臉書，並PO文指她是「小三」，杜女高中同學陳女看到，留言指杜女整型挨告，新北地檢署認定罪嫌不足將陳女不起訴。（記者陳慰慈攝）

    杜姓正妹照片被網友上傳臉書，並PO文指她是「小三」，杜女高中同學陳女看到，留言指杜女整型挨告，新北地檢署認定罪嫌不足將陳女不起訴。（記者陳慰慈攝）

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