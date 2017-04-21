林亞蒓一審判刑遭停職 臉書發文做屏東終身志工

2017-04-21 09:14

〔記者葉永騫／屏東報導〕因涉貪瀆案件被判刑停職的屏東市長林亞蒓，昨天深夜在臉書發文，除了向市民道歉外，也強調並不清楚丈夫辦理社團事務等內容，對次判決結果將會上訴爭取清白，未來將做屏東的終身志工。

林亞蒓夫婿因涉貪瀆案件被司法重判16年，引發屏東各界議論紛紛，不少人對林亞蒓被重判持同情立場，林亞蒓對於判決結果一時之間也無法接受，經過一整天的心情調適後，昨天深夜約11點半在臉書發文表示，「先跟大家說聲對不起，讓你們擔心了，經過一天的心情調適及大家的鼓勵，我已經能夠坦然面對這個司法冤屈。」

針對法院的判決，她覺得遺憾與不公，認為法院在沒有任何直接證據下，只因夫婿觸法，就推測妻子怎會不知情？直接判她16年的重罪，法官沒有當過民意代表，不知道女性從政人物的辛苦，她常常回到家時小孩都已經睡著了，隔天一早又要趕著去公祭，整天的行程幾乎都在外面，很難同時兼顧家庭與工作，其夫婿陳俊良因便宜行事，導致其所屬社團未依規定運作及核銷不實，她未能早日發現、制止，她疏忽了向大家道歉，但對於法官推論判決，將上訴爭取清白。

林亞蒓說，謝謝大家的支持與肯定，屏東市是她最愛的家鄉，籲請大家支持代理市長，讓屏東市越來越好，她感謝市民的疼惜與支持，未來除了上訴爭取清白外，也將繼續投入公益服務，擔任屏東的終身志工。