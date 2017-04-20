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驚人！法部大數據 毒品犯死亡率是一般人的6倍

2017-04-20  23:14

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第五分組第四次會議20日召開，討論毒品議題，受邀列席的台大公共衛生學院院長陳為堅分析法務部巨量資料庫，即目前時下最紅的大數據（big data），得到不少結論，其中最驚人的就是毒品犯的死亡率，竟是一般人的6倍之多。

陳為堅指出，毒品犯的死亡率，比一般人口高6倍，死因多為意外與重大疾病。而交叉比對健保局資料庫，發現毒品人口的各類疾病住院率，也比一般人口高，有的甚至高達10倍，其中傳染性疾病與精神病的比例大幅增加。另根據食藥署資料，精神病院管制藥品濫用通報系統中，毒品個案的併存疾病大增。

陳為堅表示，2009年開始實施三、四級毒品裁罰，是台灣毒品趨勢轉捩點，在這之前，緝獲案件前三名為海洛因、安非他命、搖頭丸，之後變為安非他命、K他命、海洛因。

初次被查獲持有毒品的人口，2009年以前為持有海洛因、安非他命、搖頭丸分列前三名，2009年之後，變成K他命、安非他命、海洛因，K他命大幅竄起。

陳為堅依照資料做出結論，認為毒品犯5年內再度被緝獲的機率高達50%，再犯率高，跟毒品種類有關係；毒品犯同時具有很多健康問題，併存疾病，因各種器官疾病住院之比例較一般人高，死亡率也較高。

陳為堅直指，目前我國針對毒品犯的處遇，尚未能大幅降低再犯率，表示可能需要新的配套措施。

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  • 台大公共衛生學院長長陳為堅研究法務部的大數據，發現毒品犯死亡率為一般人的6倍。（記者黃耀徵攝）

    台大公共衛生學院長長陳為堅研究法務部的大數據，發現毒品犯死亡率為一般人的6倍。（記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： K他命 毒品 毒品犯 毒犯 海洛因 陳為堅
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