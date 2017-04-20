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司改會議》體諒委員壓力大 會議將延長到8月
2017-04-20 20:24
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第五分組第四次會議20日召開，第五分組召集人梁永煌在會議一開始指出，籌備委員會體諒各位委員的壓力與緊張，決定將會議延長兩個月，至8月底才會結束，屆時再跟全民報告2017年的司改會議成果。
梁永煌說，司改會國是會議原預定6月底結束，有些分組委員壓力過大，為了趕時間，把氣氛弄得有點緊張，因此籌委會13日開會時，體諒各分組共101位委員肩負的壓力與緊張，決議延長2個月，截止日改到8月底。
梁永煌也建議，會議時間雖延長，但原則上還是盡量以6月底為一個基準點，希望各位委員能上網看看各分組的決議，以利整個會議結束後製作整體報告，讓民眾知道2017年的會議成果。
整場司改會議至今已逾半，多數委員掌握時間的能力仍有待加強，會議長度動輒5小時以上，甚至有分組增開會議，但議決的案子有限，委員們多把時間花在修改提案中枝微末節的文字，壓縮其他議案時程。
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