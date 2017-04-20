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兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法

台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案。圖為台北市區內的兆豐銀行金控總部分行。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-04-20  15:21

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案，去年底偵結並依違反金控法等罪，起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等人；針對DFS指控兆豐銀洗錢的其中一部分，有關美國通匯銀行與兆豐銀紐約分行匯款交易部分，101年至103年間總筆數共17033筆，檢方今天公布初步調查結果，認為此部分查無不法。

去年11月3日，行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布，101年至103年間，兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區二分行，匯款交易資料總筆數達17033筆；此部分北檢查無不法，今天對外公布初步調查結果。

101年1月至3月間，美國紐約州金融服務署（NYDFS）對兆豐銀紐約分行進行業務檢查，發現該行於101年至103年間，與巴拿馬分行有頻繁的異常交易，金額約達115億美元，其中有174筆可疑交易；包括有不少來自巴拿馬分行被退回鉅款的帳戶仍持續匯款，還出現匯款帳戶與收款帳戶所有者相同的情況，NYDFS要求兆豐銀紐約分行提供可疑交易帳戶的資料，該分行沒照辦而遭重罰。

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標題：兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法


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