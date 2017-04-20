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手抱女嬰吸海洛因，手抖粉末飄落女嬰誤食險喪命
2017-04-20 14:52
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕31歲賴姓男子去年5月受李姓女友之託，代為照顧她謝姓友人甫出生、未滿1月的女兒，去年5月5日下午3點多，賴男在桃園市八德區住處照顧女嬰，毒癮犯了竟未將女嬰先行安置在床上，直接將女嬰放在大腿上，將海洛因粉末倒入針筒時，手抖不慎讓粉末掉落害女嬰誤食，導致女嬰有重積癲癇致多重器官衰竭、低血糖及電解質不平均等傷害險喪命，桃園地檢署檢察官偵結依過失傷害起訴賴男。
起訴指出，賴男施用海洛因部分另行偵辦，經查他因是吸食海洛因時不慎讓粉末飄落，並無積極證據顯示他有以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法強灌女嬰海洛因。
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