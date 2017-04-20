與人夫共宿 女大生侵害「配偶權」賠15萬元

2017-04-20 13:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕在彰化縣租屋的李姓女大學生，2015年與謝姓已婚男子同處一室過夜，元配氣得會同警察敲門，長達6分鐘後才開門，且李女僅穿外衣，沒有穿內衣等貼身衣物，但卻找不到保險套等通姦證據，謝男辯稱他不勝酒力，暫時在李女租屋處過夜，雙方沒有曖昧，不過，台中高分院認為，雖無證據顯示2人通姦或長期同居，但2人深夜穿著輕便衣物共處一室，已經侵害元配「配偶權」，要連帶賠償元配15萬元，全案確定。

判決書指出，李女是大學四年級學生，於一家公司擔任工讀生，謝男是李女同事，2015年2月24日深夜，謝男沒有返家，元配聘僱的徵信社回報，謝男跑到彰化縣員林市的李女租屋處，與李女共宿過夜。

翌日清晨3時許，元配會同警員敲門，6分鐘之後才開門，警員進入時，見到2人衣衫不整，李女只穿長袖衣服，沒有穿內衣等貼身衣物，床鋪凌亂，洗衣籃內有謝男換洗衣物，屋內所有物品擺設，都是一男一女，但沒找到衛生紙與保險套等通姦證據，元配認為2人已長期同居，氣得提起刑事妨害家庭告訴，以及民事損害賠償索賠60萬元，不過，刑事部分，因無通姦證據而不起訴。

謝男辯稱，雙方只是同事，沒有曖昧關係，當天公司聚餐，他喝了一些酒，李女將他帶回租屋處休息，他睡沙發，李女睡床上，沒有同床共寢，且李女入睡時不會穿貼身衣物，2人無性關係，也不是同居，李女亦持同一說詞，還強調謝男與元配感情不睦、分居已久，這些都與她無關。

台中高分院認為，雖無證據顯示2人發生性關係，也無確切證據能證明長期同居，但謝男明知元配已懷疑他外遇，應當更謹言慎行，卻在女大學生租屋處過夜，而李女穿著輕便衣服，單獨與人夫過夜之舉，也已逾越社會一般善良風俗，足以破壞謝男夫妻之間家庭生活的圓滿幸福，元配當然不能忍受，據此判決2人連帶賠償15萬元，全案確定，不能上訴。