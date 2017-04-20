與人夫共宿 女大生侵害「配偶權」賠15萬元
〔記者張瑞楨／台中報導〕在彰化縣租屋的李姓女大學生，2015年與謝姓已婚男子同處一室過夜，元配氣得會同警察敲門，長達6分鐘後才開門，且李女僅穿外衣，沒有穿內衣等貼身衣物，但卻找不到保險套等通姦證據，謝男辯稱他不勝酒力，暫時在李女租屋處過夜，雙方沒有曖昧，不過，台中高分院認為，雖無證據顯示2人通姦或長期同居，但2人深夜穿著輕便衣物共處一室，已經侵害元配「配偶權」，要連帶賠償元配15萬元，全案確定。
判決書指出，李女是大學四年級學生，於一家公司擔任工讀生，謝男是李女同事，2015年2月24日深夜，謝男沒有返家，元配聘僱的徵信社回報，謝男跑到彰化縣員林市的李女租屋處，與李女共宿過夜。
翌日清晨3時許，元配會同警員敲門，6分鐘之後才開門，警員進入時，見到2人衣衫不整，李女只穿長袖衣服，沒有穿內衣等貼身衣物，床鋪凌亂，洗衣籃內有謝男換洗衣物，屋內所有物品擺設，都是一男一女，但沒找到衛生紙與保險套等通姦證據，元配認為2人已長期同居，氣得提起刑事妨害家庭告訴，以及民事損害賠償索賠60萬元，不過，刑事部分，因無通姦證據而不起訴。
謝男辯稱，雙方只是同事，沒有曖昧關係，當天公司聚餐，他喝了一些酒，李女將他帶回租屋處休息，他睡沙發，李女睡床上，沒有同床共寢，且李女入睡時不會穿貼身衣物，2人無性關係，也不是同居，李女亦持同一說詞，還強調謝男與元配感情不睦、分居已久，這些都與她無關。
台中高分院認為，雖無證據顯示2人發生性關係，也無確切證據能證明長期同居，但謝男明知元配已懷疑他外遇，應當更謹言慎行，卻在女大學生租屋處過夜，而李女穿著輕便衣服，單獨與人夫過夜之舉，也已逾越社會一般善良風俗，足以破壞謝男夫妻之間家庭生活的圓滿幸福，元配當然不能忍受，據此判決2人連帶賠償15萬元，全案確定，不能上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 王瞳重返8點檔 沒熬夜就出狀況
- 遠雄「卡蛋」除鏽要花4億 柯P：不是我的責任
- 崇拜唐老鴨！這雙皮鞋讓胡宇威凍未條
- 不愧是戰鬥民族 連「破冰船」都要能戰鬥！
- 「張君雅小妹妹」轉眼18歲 登大人長這樣
- 信爽玩整形梗 肖想隆乳當波神
- 信義區光環褪？ 億元華廈打78折售出
- 擁11國護照「核爆級」爆料 中國對他發布「紅色通緝令」
- 中職》兄弟投手控球太狂 差點追平金氏世界紀錄
- 三環三線夢裡實現？ 朱立倫公布進度「沒有休息」
- 禁韓令無效？中國人網購韓貨爆新高
- 重視青年議題 南市議員籲設置青年事務委員會
- 王道銀行均價8.15元完成競拍 24日起每股7元公開申購
- 頂新案開庭 受害商家怒批司法縱容
- 我首座地熱電廠 環評過關
- MLB》殷仔7局無安打好投後 「朗神」連17年美職開轟（影音）
- 袁艾菲車吻肌肉男 只認友達以上
- 暴力抗拒改革 無法獲得認同
- 杜邦推新正銀導電漿 碩禾面臨激戰
- 林萬億：軍人月退地板不逾四萬
- 政院發展綠能可促進3.2萬就業 李世光籲認購綠電
- 藍營年輕黨員演出「一封寄不出的信」 諷刺人頭問題嚴重
- 費玉清最後加場 票房一舉衝破x成
- 宮廟遶境留炮屑 清潔隊跟掃挨批
- 國小學童紅字條表愛意 老師的心融化了
- 為躲避酒測 強國醉漢坐路邊啃雜草...
- 力晶拚重新掛牌上市
- ETF熱銷 排擠台股基金 上月餘額僅剩1828億
- 金寶智慧衣 估年銷萬件
- 林明溱籲︰前瞻應納入觀光景點
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters claim victory with delay
- 埃及考古重大發現 3500年前木乃伊現身
- 慶祝媽祖生 金門峰上熱鬧「祭蜂」
- 民俗亂彈》送肉粽最恐怖的是流言蜚語：深入理解才能不再恐懼
- 新北客家桐花祭登場 9區推小旅行
- 台灣男籃隊換血 劉錚、周儀翔扛主力
- 林可彤老公陪產檢猛哭 聽到是兒子竟說...
- 林義傑看世大運聖火 9字霸氣回答
標題：與人夫共宿 女大生侵害「配偶權」賠15萬元
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email