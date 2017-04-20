司改會議》毒品罪犯逐年攀升 受刑人近半吸毒入獄

2017-04-20 11:43

［記者黃欣柏／台北報導］司改國是會議今召開第5組第4次討論，討論毒品犯罪的相關處置調整，其中法務部報告指出，近6年來台灣的毒品罪受刑人數逐年攀升，目前幾乎每2名受刑人中就有1人是因毒品罪入獄，不僅矯治成效不佳，監獄超額收容的狀況也難以解決。

根據法務部統計，台灣因毒品罪入監的收容人數，已從100年間的2萬5257人，逐年攀升到105年底的2萬7814人，占全體受刑人的比例，也從原本43.9％提高到48.9％，也就是目前監獄中每2名收容人，就有1人是因毒品罪入獄，但傳統矯正模式對於防止再犯的效果不佳，根據97年到104年間的統計數據顯示，毒品受刑人出獄後再犯比率最高，受戒治人次之，僅受觀察勒戒者反而最低。

法務部認為，目前可能的改革方向，應是強化檢察官職權緩起訴的效果，請檢察官根據各方意見評估被告戒癮的可能性，再依職權決定是否撤銷緩起訴；此外戒毒模式也應更加多元化，除現行的替代療法、門診治療、團體治療等模式外，也可鼓勵民間、宗教等專業團體加入戒毒工作。

法務部也建議，台灣可參酌美國的社區反毒聯盟制度，該聯盟藉由提供技術援助、公共政策教育及媒體策略等方式，協助提升社區安全、健康及無毒環境；同時應重新設計一套兼具司法與醫療觀點的評估機制，將每個個案分流到其最適合的處遇方式，並讓觀察勒戒先行回歸到衛生醫療體系。

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