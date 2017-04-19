擔心斬首「前市長」 台南警嚴陣「護銅」
2017-04-19 22:00
〔記者王捷／台南報導〕自從八田與一銅像遭斬首後，挑起統、獨兩派對立，傳出市府擔心，下一個受害銅像，可能是八田與一並列的日治時期市長羽鳥又男銅像，羽鳥又男在任期，不顧日人反對恢復祭孔、修繕赤崁樓，目前銅像設置在赤崁樓內，警方指出，有獲得這項訊息，將會與赤崁樓管理人員協商加強警戒，警方在外部也會嚴陣「護銅」。
八田與一斬首案尚未落幕，警方就開始擔心會有「模倣犯」出現，市府相關單位也下公文，請警方加強防範，在古蹟密集度最高的市警二分局嚴陣以待，除了湯德章圓環上的湯德章銅像、台南大學內的孫文銅像也是「護銅」對象之一。
另一個較少為人知的，是奇美集團塑造的羽鳥又男銅像，設立在赤崁樓內，據日籍導遊指出，在台灣的知名日人，羽鳥又男與後藤新平、八田與一齊名，赤崁樓的雕像是日團必來參訪的景點之一。
據了解，羽鳥又男在擔任台南市長時，相當注重台灣文化的保護，台南目前還保留了祭孔儀式，便是在羽鳥任內恢復，此外還保護台南北區開元寺古鐘，不被軍方徵召拿去熔掉，在戰爭期間致力爭取赤崁樓的修復。
市府擔心「前市長」銅像可能遭到報復，因此要求各單位注意，警方得知後指出，由於古蹟警方不得隨意進出，不過已與赤崁樓管理人員協調，要注意古蹟內的可疑人物，警方也會加強巡邏。
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