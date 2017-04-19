神明都說不可妄為 果然全數被警殲滅

2017-04-19 21:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中山分局破獲由天道盟太陽會分子簡雨新組織的不法集團，還涉嫌利用「美男計」色誘少女下海陪酒賣淫。

警方在查緝過程中，意外發現簡嫌等人曾去中和烘爐地福德宮財神殿求籤，結果求中一支下中籤，籤文中神明特別指示「心思多不定；求謀未得成」、「忍耐方為福；守分免災星」。

但是，積極想擴展財源的簡嫌等人，一年多來仍是作犯科，結果如籤書中神明指示，簡嫌等幫眾全數為警方殲滅。