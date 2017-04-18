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通霄精鹽廠前火燒車 駕駛燒成焦屍 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
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通霄精鹽廠前火燒車 駕駛燒成焦屍

2017-04-18  11:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今天上午約10點，1輛貨車行經台1線苗栗縣通霄精鹽廠前路口時，撞擊路口中央分隔島燈桿起火燃燒，駕駛未能及時逃出車外，燒成焦屍，警方正調查死者身分。

通霄精鹽廠保全表示，他剛接班不久，約10點左右，突然聽見廠區大門外的台1線傳出巨大撞擊聲響，他跑出外頭看，就見到貨車起火燃燒，研判貨車是往北行駛。

保全說，他一邊通報119，一邊趕緊提滅火器前去滅火，但火勢太大，他噴完整罐仍無法滅火。

消防人員到場，迅速將火勢撲滅，但在駕駛座發現一具焦屍，交由警方調查死者身分及車禍原因。

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  • 通霄精鹽廠前台1線，發生車禍火燒車，駕駛未能及時逃出，被燒成焦屍。（記者彭健禮攝）

    通霄精鹽廠前台1線，發生車禍火燒車，駕駛未能及時逃出，被燒成焦屍。（記者彭健禮攝）

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