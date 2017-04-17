涉斬首八田與一銅像 北市前議員臉書拍賣電鋸

2017-04-17 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕台南烏山頭水庫園區內「嘉南大圳之父」八田與一銅像，昨日被砍斷頭顱，現在傳出台北市前議員李承龍與女子邱晉芛在警方勸說下，今日至台北市中正一分局到案說明，而李承龍今日在臉書上陸續PO出3篇文章，似乎已洩露出自己犯案的狀況，甚至還拍賣電鋸。

李承龍在臉書上表示，「拍賣二手電鋸一把，只用過一次」，接著又PO文透露「不瞞大家說是我做的……李承龍哇！哇！哇！哇」，隨後再發文指出，台南警官在中正一分局約他去喝咖啡，並且要帶他去台南「一日遊」。