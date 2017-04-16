酒駕撞人棄車肇逃 偵查佐記大過、調職

2017-04-16 16:27

〔記者蘇福男／六龜報導〕高雄六龜山區昨晚發生一起自小客車撞四輪電動車事故，駕駛涉嫌棄車逃逸，警方追查發現，車主竟是「自己人」陳姓偵查佐，警方找上門時，陳員還有酒精反應，但他辯稱車子是友人開的，六龜警分局施展鐵腕，立即記陳員一大過並調職嚴懲，全案已移送法辦。

60多歲行動不便張姓婦人，昨晚騎著四輪電動車在六龜區太平路，遭1部自小客撞傷倒地，自小客停放原地未移動，但車上2人不見蹤影，婦人左側恥骨骨折、顱部輕微出血，經送醫治療傷勢穩定。

警方根據車牌清查，發現車主竟是六龜警分局偵查隊陳姓偵查佐，陳員當天輪休，警方3個小時後，在其租屋處尋獲酒醉的陳員，陳指稱案發當時已喝醉，車子是由張姓友人所駕駛，警方對2人酒測，陳員酒測值達1.09，張某為0。

六龜警分局表示，陳員勤餘酒駕已違反品操風紀，又涉嫌肇事逃逸及冒名頂替，深表痛心並嚴懲不貸，除積極深入調查相關事證移送法辦外，並立即召開考績會，依「警察人員駕車安全考核實施要點」等相關規定，核予陳員記一大過，改調行政警察及服務地點，後續並就偵查起訴結果，從嚴追究相關考核監督不周責任。