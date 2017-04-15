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不怕薪水少一半 護理師轉戰巷弄長照站

2017-04-15  17:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕臨床經驗近20年的護理師胡珍鳳，過去薪水至少4萬多起跳，政府現推長照2.0，社區長照站亟需照服員，她從醫院跳槽到屏東市崇蘭巷弄長照站，薪水硬是少了一半，但她認為屏東已是高齡社會，應該多為老人家服務。

38歲的胡珍鳳很早就投入護理臨床工作，常負責急性病房、加護病房，也有護理長的資歷；今年中央推動的長照2.0正式啟動，設在社區的巷弄長照站必須編制照顧服務員，胡珍鳳決定轉換工作環境，上個月就到設在屏東市崇蘭社區的巷弄長照站服務。

照服員需經過培訓才能取得資格，由於胡珍鳳已是資深護理師，可以直接就定位，她表示，過去月薪至少4萬多元起跳，現在到社區當照服員，薪水約只剩一半，但許多事情不能只從這個角度去衡量，畢竟以前工作時間不固定，如今卻可正常上下班。

胡珍鳳也說，屏東縣65歲以上人口比率已突破15%，屬於高齡社會，長輩的照顧需要受到重視，她喜歡與老人家相處，也希望自己的專業，能為銀髮族多做一點事。

崇蘭社區發展協會理事長蕭永忠表示，崇蘭站能請到護理師當照服員，真的很不容易，其他社區都很羨慕，也讓社區老人家與家屬格外放心。

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  • 胡珍鳳常要拿著麥克風向長輩宣導健康常識。（記者羅欣貞攝）

    胡珍鳳常要拿著麥克風向長輩宣導健康常識。（記者羅欣貞攝）

  • 胡珍鳳（左）深受長輩信賴。（記者羅欣貞攝）

    胡珍鳳（左）深受長輩信賴。（記者羅欣貞攝）

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