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1甕不明中藥20萬 阿嬤帶他回家拿存摺險遭詐

2017-04-15  20:59

〔即時新聞／綜合報導〕一名女性網友在臉書社團《爆料公社》指出，她的阿嬤到陽明醫院看病時，遭到一名中年男子騙買一甕不明中藥，甚至開價20萬元，該名詐騙男居然還跟阿嬤一起回家拿存摺，幸好被鄰居看到察覺異狀及時阻止，否則阿嬤的20萬辛苦積蓄就要落入不肖之徒手中。

一名網友在《爆料公社》發文表示，要住天母、士林一帶的朋友注意附近一名行跡詭異的中年詐騙男，原PO阿嬤在看完醫生後，被該詐騙男攔截騙買一甕莫名的天價中藥，一瓶不知產自何處的中藥居然要價20萬，詐騙男知道阿嬤身上沒那麼多錢後，居然跟著阿嬤一起搭計程車回家拿存摺要去領錢！好在被鄰居發現察覺有異，立刻通知原PO家人。

原PO緊急回家後，詐騙男還先躲起來，後來得知阿嬤家人要報警處理才趕緊逃離現場。

不少網友得知後紛紛留言：「只會欺負老人家，報警抓人」、「鄰居真的很重要，要做好敦親睦鄰啊！」、「還好有鄰居」、「一定要告啊」、「太夭壽了 阿媽也騙下去花錢事小，吃了身體出問題事大阿～」、「在醫院，風景區和廟宇常有的驃客，會騙你他的藥多神奇多有效但貴得離譜。我也碰過，還好沒被騙」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 網友指出，台北天母、士林一帶出現一名假藉賣中藥詐騙老人家的不肖份子，一甕不知產自何處的中藥，居然開價20萬。（圖擷自爆料公社）

    網友指出，台北天母、士林一帶出現一名假藉賣中藥詐騙老人家的不肖份子，一甕不知產自何處的中藥，居然開價20萬。（圖擷自爆料公社）

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