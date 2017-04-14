白曉燕案20年了 侯友宜：不要再有下一個被害者

2017-04-14 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕20年前的今天，藝人白冰冰的女兒白曉燕遭陳進興等3名歹徒綁架，引爆震驚社會的白曉燕命案。當年擔任北市刑大隊長偵辦此案、曾與陳進興近距離斡旋的新北市副市長侯友宜今天表示，要化痛苦為力量，讓台灣不再有下一個被害者。

侯友宜今（14）日在臉書表示，20年了，我們因為失去曉燕，更努力地學習婦幼安全這堂課；失去親人的傷痛，會一輩子刻印在心裡，但是有許多家屬把小愛化成大愛，默默地關心弱勢族群、關心警察與社會安全。侯友宜說，我們要化痛苦為力量，繼續努力，讓台灣不要再有下一個被害者，不要再有下一次傷痛。

1997年4月14日，白曉燕上學途中遭陳進興、高天民、林春生3名歹徒綁架，警方獲報後成立專案小組應對；4月28日，白曉燕的屍體在中港大排被發現，警方持續追緝逃亡的3人。林春生和高天民之後陸續在與警方駁火過程中身亡，陳進興則在11月18日闖入台北市北投的南非駐台武官家中挾持人質，後經侯友宜、時任民進黨中評會主委謝長廷等人進入交涉談判，終於棄械投降落網，並於1999年10月6日槍決伏法。