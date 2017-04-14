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為爭夫遺產 弟媳竟丟砲彈嚇她

邱姓婦人將戰車彈藥，載至方女在土城經營的咖啡店門口放置。（資料照，記者游承霖翻攝）

2017-04-14  16:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕42歲邱姓婦人認為老公的方姓姊姊，侵占死去老公遺產，去年3月19日，將去年1月間，在新竹湖口鄉山區拾得的M456A1 105公厘高爆戰防曳光彈〈砲彈現已無殺傷力〉，載至方女在土城經營的咖啡店門口放置，致使方女心生恐懼，新北地院今依侵占砲彈罪判罰邱女3千元；恐嚇罪另判處拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

檢警調查，方女胞弟與邱女曾為夫妻，方男過世後家人與邱女起家產糾紛，去年3月19日，不會開車的邱女，將戰車彈殼搬上黑色休旅車後車廂並以青菜覆蓋，再找來友人代為駕車北上，將彈殼放置咖啡店門口後返回新竹湖口住處，方女看到店門口多了一個砲彈，嚇得報警提告。

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