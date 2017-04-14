| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網友嗆挑全聯門市無差別攻擊 警全力偵辦中 MLB》陳偉殷跟主場犯沖 馬林魚苦戰16局惜敗 林內紫斑蝶遷移爆5年最大量 國3封外車道
 首頁 > 社會

性侵竟辯「沒射精，忘了吧」 檢建請法院重判

2017-04-14  13:12

〔記者謝君臨／台北報導〕22歲伍姓男子透過網路聊天室結識女網友小慈（化名），雙方相約在小慈租屋處見面後，伍男卻趁小慈熬夜疲累，背對他睡覺時，爬上床4度性侵得逞，事後還對小慈說：「我沒射精，不要對外說出去，就當忘掉吧」；台北地檢署痛批伍男態度惡劣，今依妨害性自主罪嫌將他起訴，並請求法院重判5年以上徒刑。

檢方調查，去年6月6日晚間，伍男與未曾謀面的小慈上網聊天，雙方一直聊到翌日凌晨，而後伍男邀約小慈見面，提議7日早上7點前往小慈租屋處；伍男進入小慈房間後，發現小慈因熬夜聊天精神不濟，背對他躺臥床鋪休息，竟爬上床熊抱小慈，並親吻小慈臉部、胸部，小慈驚醒喊「不要」，並用雙手推擋拒絕。

詎料，伍男聞言仍不停手，強行脫去小慈衣褲，撫摸其胸部、下體，還強逼小慈口交，4度性侵得逞；伍男離去時，見小慈不斷哭泣，擔心性侵一事曝光，竟對小慈說：「我沒射精，不要對外說出去，妳就當作忘掉這回事」；當天上午，伍男LINE給小慈：「妳還好嗎」等道歉訊息，但小慈仍報警提告。

北檢傳喚伍男出庭，他否認性侵，辯稱是兩情相悅，是因小慈擔心未婚懷孕，他才傳道歉訊息，但檢方不採信其說詞，痛批伍男為逞個人性慾，不顧小慈反抗，除了猥褻小慈外，還以手指、下體及口交4度性侵，嚴重侵害小慈身心；檢方審酌伍男犯後態度不佳，不願與小慈和解，建請法院從重量處5年以上有期徒刑。

廣告
  • 伍姓男子性侵女網友，事後還說「我沒射精，不要對外說出去，就當忘掉吧」；台北地檢署請求法院重判5年以上徒刑。圖為台北地檢署。（資料照，記者錢利忠攝）

    伍姓男子性侵女網友，事後還說「我沒射精，不要對外說出去，就當忘掉吧」；台北地檢署請求法院重判5年以上徒刑。圖為台北地檢署。（資料照，記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性侵
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：性侵竟辯「沒射精，忘了吧」 檢建請法院重判


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.