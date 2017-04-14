性侵竟辯「沒射精，忘了吧」 檢建請法院重判

2017-04-14 13:12

〔記者謝君臨／台北報導〕22歲伍姓男子透過網路聊天室結識女網友小慈（化名），雙方相約在小慈租屋處見面後，伍男卻趁小慈熬夜疲累，背對他睡覺時，爬上床4度性侵得逞，事後還對小慈說：「我沒射精，不要對外說出去，就當忘掉吧」；台北地檢署痛批伍男態度惡劣，今依妨害性自主罪嫌將他起訴，並請求法院重判5年以上徒刑。

檢方調查，去年6月6日晚間，伍男與未曾謀面的小慈上網聊天，雙方一直聊到翌日凌晨，而後伍男邀約小慈見面，提議7日早上7點前往小慈租屋處；伍男進入小慈房間後，發現小慈因熬夜聊天精神不濟，背對他躺臥床鋪休息，竟爬上床熊抱小慈，並親吻小慈臉部、胸部，小慈驚醒喊「不要」，並用雙手推擋拒絕。

詎料，伍男聞言仍不停手，強行脫去小慈衣褲，撫摸其胸部、下體，還強逼小慈口交，4度性侵得逞；伍男離去時，見小慈不斷哭泣，擔心性侵一事曝光，竟對小慈說：「我沒射精，不要對外說出去，妳就當作忘掉這回事」；當天上午，伍男LINE給小慈：「妳還好嗎」等道歉訊息，但小慈仍報警提告。

北檢傳喚伍男出庭，他否認性侵，辯稱是兩情相悅，是因小慈擔心未婚懷孕，他才傳道歉訊息，但檢方不採信其說詞，痛批伍男為逞個人性慾，不顧小慈反抗，除了猥褻小慈外，還以手指、下體及口交4度性侵，嚴重侵害小慈身心；檢方審酌伍男犯後態度不佳，不願與小慈和解，建請法院從重量處5年以上有期徒刑。