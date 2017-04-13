新北市112名中階警官大異動

2017-04-13 22:28

〔記者吳岳修／新北報導〕新北市警察局今晚發佈組長、股長、警務正、所長、隊長、警務員及巡官等重要中階警官職務調動，總計112名警官異動，調動名單如下：

三重督察組長林錦地、永和督察組長余中義、金山督察組長胡炎全、保大督察組長陳良良、海山民防組長蘇修專、中和秘書室主任廖盈如、公關室新聞股長廖睿辰、新店保防組長王立德、新店行政組長賴柏堯、土城防治組長李海萍、土城民防組長胡榮財、行政科勤務股長林柏宏、保防科觀保股長楊迪光、秘書室文書股長劉宇軒、秘書室研考股長江仁德、保安科警備股長張清峰、永和秘書室主任陳為濂、三峽秘書室主任廖學霆、行政科警政股長王金璽、保防科社調股長林國欽、保防科保防股長蕭奇曄、三峽交通組組長陳重華。

淡水交通組長黃建中、外事科警務正鄭維禎、犯罪預防科警務正林豊翰、犯罪預防科警務正李嘉怡、後勤科警務正許碩霖、後勤科警務正李嘉峻、防治科警務正李永翔、法制室警務正鄭曜崧、法制室警務正張力元、保防科警務正吳杰坤、公關室警務正鄭偉豪、公關室警務正黃靖堯、公關室警務正楊昇叡、民管中心警務正楊秦岳、督察室督察員劉宗鑫、督察室警務正謝文程、行政科警務正張文宏、淡水警備隊長曾煥章、中港所長蔡天瑞、景安所長洪志勳、秀山所長鄭添財、德音所長徐誠懋、江翠所長方文村、土城所長孫錫銘、五股分駐所長徐子胤、更寮所長吳宗澤、中平所長方國慶。

秀朗所長莊振華、彭厝所長陳冠儒、野柳所長張宜守、樹林警務員賴炳芳、新莊所長白景翔、永福所長梁久旭、橫溪所長余政界、板橋警務員張哲瑋、水碓所長顏偉任、竹圍所長程樹禮、淡水警務員陳文全、大有所長楊文濱、青潭所長劉宥辰、蘆洲交通分隊長劉冠吾、板橋警務員楊智傑、沙崙所長洪德明、鶯歌分駐所長陳華欽、二橋所長謝銘鴻、萬里所長葉坤龍、柑園所長王文昌、鳳鳴所長吳聰明、樹林警務員賴維宏、三多所長張森維、山佳代理所長張記郎、樹林交通分隊長林繼暉、龍源所長利建德、新店交通分隊長林維群、三芝代理所長楊晟輔。

石門分駐所長洪光耀、吉埔所長劉明偉、瑞芳警務員謝樹芳、汐止警務員馬清基、鑑識中心警務員楊端凱、金山警務員嚴明祥、交大警務員李三泰、瑞芳警務員蕭明宏、刑大副隊長林互享、中和警務員程翌登、厚德所長謝志和、保大警務員陳伯彥、永和警務員楊順民、積穗所長陳明慶、中和警務員劉義祥、永和警務員杜慧琴、樹林警務員黃冠中、土城警務員賴曉霈、海山警務員林家銘、汐止警務員黃冠瑋、新店警務員薛塵君、瑞芳警務員陳等揚、林口分駐所所長陳均百。

二重所長呂禹澄、刑大警務員陳哲平、刑大警務員阮國城、刑大警務員洪順柔、刑大警務員李祐安、刑大警務員邱新添、刑大警務員王源興、刑大警務員凌明奇、婦幼隊警務員蔡孟廷、刑大警務員黃國書、樹林巡官楊智文、蘆洲巡官黃聖賢。