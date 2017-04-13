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8旬老婦剪樹枝墜樓 媳婦急報案求救

消防人員吊掛救援受困老婦。（記者王宣晴翻攝）

2017-04-13  19:50

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水一名82歲的王連老婦今天下午4時許在住家庭院修剪樹枝時，意外跌落與隔壁房屋的間隙中，因庭院與隔壁房屋約有1層樓高落差，老婦受困癱坐狹窄縫隙動彈不得，媳婦發現婆婆墜樓，趕緊請求消防隊員協助。

新北市消防局第三大隊表示，到場評估後發現兩屋間隙約45公分，並無其他出入口，見老婦意識清醒，從鐵皮屋頂架設繩索吊掛拉起，因連日下雨，鐵皮屋頂仍相當濕滑，救援過程險困，最後順利將老婦拉起，確認老婦僅手腳擦傷，暫無生命危險，趕緊將她送往淡水馬偕醫院救治。

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  • 消防人員吊掛救援受困老婦。（記者王宣晴翻攝）

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