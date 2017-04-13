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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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千萬超跑疑違規左轉撞機車 駭人現場影像曝光

2017-04-13  18:05

〔記者邱俊福／台北報導〕北市永吉路與忠孝東路口，今天中午12時許，一輛千萬元紅色法拉利F430超跑疑違規左轉與一輛重型機車發生擦撞，24歲黃姓機車騎士，傷重緊急送北醫救治中，目前轄區北市警南港分局交通分隊處理中。

該輛超跑因巨大撞擊力車頭前保險桿凹陷毀損，機車車頭幾乎全毀，現場滿布汽機車的碎片，33歲林姓跑車駕駛，製作筆錄時非常擔心對方傷勢，而黃姓騎士臉部粉碎性骨折，手腳擦剉傷，意識清楚，正開刀中。

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  • 紅色超跑與重機車發生擦撞車禍，由於撞擊力道太大，超跑車頭毀損嚴重。（記者邱俊福翻攝）

    紅色超跑與重機車發生擦撞車禍，由於撞擊力道太大，超跑車頭毀損嚴重。（記者邱俊福翻攝）

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