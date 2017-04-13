電暖器電線走火釀鄰父子雙亡 屋主吃過失致死官司

2017-04-13 16:08

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市楊梅區一幢透天厝頂樓的加蓋鐵皮屋，104年9月12日凌晨4點多發生火警，大火延燒到相鄰的2間頂樓加蓋鐵皮屋，住戶睡夢中驚醒逃命，住在其中一戶的60歲及35歲的彭姓父子驚醒後，為了查看火源而錯失逃生黃金時間，雙雙被濃煙嗆死。

案經警、消調查，認為是起火點透天厝62歲胡姓屋主家中的電暖器電源線老舊，造成電線走火釀禍，桃園地檢署今天偵結，依過失致死罪嫌將胡男提起公訴。