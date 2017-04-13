| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

電暖器電線走火釀鄰父子雙亡 屋主吃過失致死官司

2017-04-13  16:08

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市楊梅區一幢透天厝頂樓的加蓋鐵皮屋，104年9月12日凌晨4點多發生火警，大火延燒到相鄰的2間頂樓加蓋鐵皮屋，住戶睡夢中驚醒逃命，住在其中一戶的60歲及35歲的彭姓父子驚醒後，為了查看火源而錯失逃生黃金時間，雙雙被濃煙嗆死。

案經警、消調查，認為是起火點透天厝62歲胡姓屋主家中的電暖器電源線老舊，造成電線走火釀禍，桃園地檢署今天偵結，依過失致死罪嫌將胡男提起公訴。

廣告
  • 桃園市楊梅區透天厝火警，造成鄰居父子雙亡，胡姓屋主吃上過失致死官司。（資料照，記者余瑞仁翻攝）

    桃園市楊梅區透天厝火警，造成鄰居父子雙亡，胡姓屋主吃上過失致死官司。（資料照，記者余瑞仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火災 電暖器 電線走火
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：電暖器電線走火釀鄰父子雙亡 屋主吃過失致死官司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.