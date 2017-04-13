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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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高雄酒駕慣犯 撞哭3歲女童

2017-04-13  14:36

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄1名酒駕慣犯逆向撞車，3歲女童於被撞車內嚇得哭不停。

高雄市仁武警分局澄觀所所長魏妤庭表示，郭嫌（42歲，公共危險）於12日晚間8點40分許，於八德中路逆向撞擊對向2部自小客，車內女童被嚇得嚎啕大哭，女童與父母準備回家，車禍後送往榮總救治，所幸沒受傷。

郭嫌抽血測得酒精含量達292.66mg/dL，換算吹氣酒測值達1.46，依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，郭嫌年初因酒駕入獄，2月農曆過年後出獄，白天打臨工，12日下午到鳳仁路友人家喝酒聚餐，餐後欲返回楠梓住家，不勝酒力竟逆向撞車，肇事後醉到語無倫次，哭個不停，連電話號碼都報不出來，誤以為拒測就能罰錢了事。

仁武分局分局長李金龍呼籲駕駛人酒後別開車，愛惜自已也尊重他人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 逆向撞車車頭全毀。（記者黃旭磊翻攝）

    逆向撞車車頭全毀。（記者黃旭磊翻攝）

  • 郭嫌醉到語無倫次，哭個不停。（記者黃旭磊翻攝）

    郭嫌醉到語無倫次，哭個不停。（記者黃旭磊翻攝）

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