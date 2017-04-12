可惡！竹市又傳毒貓事件 逾5隻流浪貓遭毒殺

2017-04-12 22:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市又傳毒貓事件！新竹市關東橋長春街巷弄這幾天已有5隻以上的流浪貓遭毒殺，動保人士氣憤的說實在太可惡了！居然用漂白水和含毒的鴨肉毒貓，因為貓屍口吐白沫且死狀慘不忍賭，讓人看了都心疼，直轟「一定要揪出兇手」。

動保人士說，這起毒貓事件發生在前幾天，因為長春街附近約有20隻流浪貓，平常會有人餵食，從原本5-6隻，現在約20隻，但這幾天陸續發現餵食的貓區出現裝漂白水的碗和毒鴨肉，有貓因此被毒死，即使送到動物醫院也回天乏術，讓動保人士看了都心疼。

動保人士說，前陣子附近有年輕人曾嗆聲「只要再餵一次，就毒一次」，讓他們懷疑是有人故意毒貓，他們已報警並向新竹市動保所通報，希望能趕緊調閱附近的監視器，追查可疑人士。

新竹市動保所強調已保留證據，會積極追查來源，只要追查出嫌疑人士，就會依法送辦，絕不寬貸。

動保人士說，這起毒貓事件已造成附近居民人心惶惶，大家擔心會持續發生毒貓事件，更擔心會再有毒狗事件，呼籲警方和動保所全力追查，不要再發生毒貓毒狗的悲劇。