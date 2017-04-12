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機車行老闆垂涎女員工兩度硬上 判賠40萬

2017-04-12  18:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕這個機車行老闆真的很機車！竹縣郭姓機車行老闆見19歲女員工年幼可欺，兩度趁對方落單時強制猥褻企圖性侵，被害人堅決抵抗才未得逞，被害人因心力交瘁向新竹地院訴請色老闆賠償百萬，法官最後判賠40萬元。

竹縣經營機車行的郭男，去年春節期間與19歲的女員工喝酒天到深夜，郭男見女員工有酒意，伸手摸腰，並推倒在地，意圖不軌，企圖脫衣物，女子不斷哭泣反抗，郭男才罷手。

女子害怕沒工作，老板又積欠薪資，她不敢聲張，隔2天郭男又約她與自己女友一同到居酒屋飲酒，見被害女有酒意，與女友帶她返回機車行，並支開女友。

郭男見女員工落單，強行喇舌及摸胸，並將她壓制在地，意圖性侵，又因被害人哭泣反抗才停手。新竹地院依2次強制性交未遂判刑3年4月。

被害人在事發後不僅承受面對郭男的恐懼情緒，還須面對惡意拖欠薪資或以其權勢威嚇她的行為，致使她擔負高度身心壓力，加上事發後必須轉換職場，在訴訟仍進行中壓力下，適應新職場環境，讓她身心俱疲，精神上所受創痛甚鉅，因此向新竹地院提出100萬元精神賠償。

由於郭男均未出庭，法官認被害人的貞操權遭被告不法侵害，受有精神上損害，請求負賠償責任有理，判郭男應賠40萬元。

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  • 竹縣郭姓機車行老闆見19歲女員工年幼可欺，兩度趁對方落單時強制猥褻企圖性侵。（情境照）

    竹縣郭姓機車行老闆見19歲女員工年幼可欺，兩度趁對方落單時強制猥褻企圖性侵。（情境照）

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