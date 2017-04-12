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受鋒面影響 氣象局對南部發布大雨特報 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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「風飛砂幫」大老洪國華 曾遭侯友宜逮捕

2017-04-12  17:23

〔記者邱俊福／台北報導〕新竹地區風飛砂幫大老洪國華與大哥張品程，今天分遭刑事局逮捕，其中洪國華昔日是非常知名的黑道人物，與名噪一時的要犯藍鳳標、游國麟等人均為桃園、新竹地區的黑道不良份子，85年曾被當時任職北市警刑大組長，現任新北市副市長的侯友宜逮捕過。

警方調查，73年4月間，57歲洪嫌與男子郭江南聘請殺手劉煥榮、游國麟兩人，持槍槍殺新竹黑道人物張德憶，隨後洪嫌逃亡期間，為免郭某供出案情，還夥同他人將郭某射殺滅口，手法凶殘，震驚社會，逃亡時被當時任職北市警刑大組長侯友宜逮捕，但兩案後來都因罪證不足，獲不起訴。

另29歲張嫌為曾經橫行新竹市惡名昭彰的「YY車隊」成員，當年張嫌18歲，原名為張裕傑，該車隊專佔據馬路，手持西瓜刀、球棒，到處惹事生非。

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  • 新竹地區「風飛砂幫」大老洪國華與大哥張品程等14人到案。（記者邱俊福攝）

    新竹地區「風飛砂幫」大老洪國華與大哥張品程等14人到案。（記者邱俊福攝）

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