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男子未繫安全帶自撞護欄 慘遭後方車輛追撞死亡

2017-04-12  14:10

［記者許展溢／苗栗報導］今天凌晨下起滂陀大雨，國道2號後龍南下路段，4點多發生一起自小客車自撞內側護欄，一名男駕駛因未繫安全帶，慘被拋出車外，隨即遭後方1輛自小客車追撞，送醫急救宣告不治。

國道後龍分隊指出，遭撞死亡的男駕駛疑似操作不慎，自撞內側護欄，但因未繫安全帶，才會飛出車內，橫躺內側車道。

國道後龍分隊表示，撞上男駕駛的黃姓女駕駛說，自己是趁半夜車少，要與丈夫從新北市回彰化老家，但因雨大路面又濕滑，加上天黑視線不佳，當時是為了閃避外側車道車輛濺起的水花，決定切換車道到內側，完全不知道會撞到人。

國道後龍分隊目前還在進行筆錄，由於死亡男子身上沒身分證件，無法確認身分，雖今天上午有聯絡到該輛車主母親，但車主母親卻說，車輛早已轉賣給他人，只是還沒辦過戶，因此男駕駛身分還待釐清。

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  • 國道警方目前還在與女駕駛做筆錄。（記者許展溢攝）

    國道警方目前還在與女駕駛做筆錄。（記者許展溢攝）

  • 男子不明原因自撞內側護欄。（記者許展溢翻攝）

    男子不明原因自撞內側護欄。（記者許展溢翻攝）

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