指馬收頂新2億獻金逆轉判拘 高院：周未合理查證

2017-04-11 16:23

〔記者楊國文／台北報導〕媒體人周玉蔻3年前爆料指前總統馬英九收受頂新2億政治獻金，遭馬自訴控告加重誹謗並求償千萬元，台北地院認定周女所言可受公評，判她無罪，馬英九不服上訴高等法院，前中華開發工銀董事長胡定吾否認當「中間人」，也對周玉蔻提告，此案起訴後併入高院審理，周強調有消息來源，應判無罪，高等法院認為周未合理查證，已損害馬和胡的名譽，今逆轉改判拘役50天，得易科罰金5萬元定讞。

高院判決指出，周玉蔻雖有與吳子嘉、胡忠信、蔡玉真、黃文局、張榮豐、宋耀明、謝國樑等人進行採訪或討論，但均非屬合理查證方式，且查證結果均顯示只有意見或主觀臆測，周應無理由確信為真。

判決說，周玉蔻未詳加查證，即輕率於《美麗島電子報》等處發表馬英九收受頂新2億政治獻金相關言論，已對馬英九和胡定吾的人格、聲譽產生負面評價，毀損名譽，「實屬輕率」，因此改判周拘役50天，得易科罰金5萬元定讞。

周玉蔻是於103年底分別在《美麗島電子報》及多個政論節目中，指控馬英九總統收受頂新集團2億元政治獻金，馬多次否認，並要求周道歉未果，因此委請律師，向台北地院自訴周女加重誹謗及求償1千萬元，並要求周登報道歉。

台北地院認為，周玉蔻有向多人查證，她是有相當理由確信指摘內容為真實而加以評論或報首，判她無罪；馬英九不服，上訴高等法院。

此外，因周玉蔻影射胡定吾安排頂新集團捐獻金給馬英九，胡定吾否認當中間人，認為周所言不實提告，北檢起訴周，移審台北地院，因事實相同併入高院一併審理。