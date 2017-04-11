SM毒殺二奶被拔牌 名醫提告敗訴

2017-04-11 12:10

〔記者黃欣柏／台北報導〕前和信醫院黃姓血液腫瘤科醫師，因懷疑中國籍秦姓小三劈腿，竟從醫院藥局取得鎮靜安眠藥劑，趁與秦女大玩SM性愛遊戲之際將其迷昏悶死。前年間衛福部以違反《醫師法》為由，廢止黃的醫師證書，黃男憤而提起行政訴訟，但台北高等行政法院審理認定拔牌有理，判決黃男敗訴，仍可上訴。

黃男控訴，衛福部是以違反《醫師法》第5條第2款之「曾犯毒品危害防制條例，經判刑確定」為由，廢止其醫師證書，但該法應是指醫師本身使用毒品，而不包括對他人使用毒品，衛福部顯然是不當擴張法律的適用範圍，且當初高等法院是依殺人罪將他判刑，只有在判決理由中提到毒品，可見他並不算是毒品罪被判刑確定者。

黃男並強調，自己已為該案負起民、刑事責任，也已經與秦女家屬和解，不應再剝奪他的工作權，讓他無法為社會貢獻一己之專業。

但台北高等法院審理後認為，該案判決中明確寫到黃男「以強暴及欺瞞方式使人施用第四級毒品」，行為涉犯毒品罪，只是因為其犯行同時觸犯多項罪名，為所謂「想像競合犯」，才從重依殺人罪將他判刑，確實符合廢止醫師證書之要件，衛福部之裁量尚不違反比例原則，據此駁回黃男之訴。

現年47歲的黃男，96年間到中國遼寧省大連開會時，認識了酒樓秦姓女服務員，事後8度到中國私會秦女並與其發生性關係，不料98年底卻從秦的胞弟與友人口中，聽聞秦另有同居男友，憤而開始研擬殺人計畫。

根據檢警調查，黃男先以失眠為由，向和信醫院藥局取得俗稱「藍精靈」、屬第四級毒品的安眠鎮靜藥物「咪達唑侖」，接著飛到中國與秦女大玩SM性愛遊戲，過程中替秦女注射藥物並將其悶死，並將先前送給秦女的鑽戒等財物帶走。

黃男事後否認犯行，辯稱自己沒有殺人動機，但高院不採信其說法，仍依殺人、毒品等罪將其判刑11年，竊盜罪部分另判刑4月，全案定讞。

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