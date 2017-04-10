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可憐4歲兒！父母都吸毒 爸被關、媽被抓

好心酸！可憐4歲兒父母都吸毒，爸被關、媽又被抓。（記者李容萍翻攝）

2017-04-10  13:34

〔記者李容萍／桃園報導〕這款吸毒父母，最可憐的是他們的小孩！桃園市中壢警分局中壢派出所副所長甘博倫等人，昨晚9點10分前往中壢區新興路上1家商務旅館臨檢，查獲一名36歲徐姓女子與56歲邱姓男子共處一室，警方原本以為是老少配情侶，經追問兩人是公公與媳婦，一旁還帶著一名4歲的孫子，徐女本身是毒品通緝犯，包包放有1小包安非他命，她的先生因吸毒在監執行中，邱男到旅館是為了探視小孫子，並沒有吸毒。

警訊時，徐女供稱安非他命是於3月31日在平鎮區三仔頂南豐路路邊跟1名綽號「阿生」的男子買的，以1小包1000元購得；邱男也說，自己的兒子在監執行，孫子之前由阿嬤照顧，最近改由媳婦照顧，他是幫忙來旅館顧孫子的。

可憐的小男孩，爸爸已經因為毒品入監了，媽媽又被抓準備又要進去，過程中，一直問阿公說：「媽媽咧媽媽咧…」阿公不發一語，讓員警感到心酸。

毒品真的害人不淺！員警心酸的還有…中壢所4月初也查獲另一件父母帶小孩一樣在賓館吸毒案件，因父母都呈陽性的案件，父母都被移送，小孩只能請社工安置，可能間接也吸入不少毒品，小孩的發育及智力都受到影響。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 警方在徐女包包內發現有1小包安非他命。（記者李容萍翻攝）

    警方在徐女包包內發現有1小包安非他命。（記者李容萍翻攝）

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