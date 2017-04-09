夜遊團首撞屍體 團長：可怕已無法形容

知名夜遊團「鬼故事夜遊團」開團6年來，第一次在夜遊途中發現屍體。（黎清源提供）

2017-04-09 08:29

［記者簡惠茹／宜蘭報導］知名夜遊團「鬼故事夜遊團」今年首度在宜蘭開團，就在夜遊途中發現躺在鋪滿紙錢的屍體，腳邊還擺著一碗白飯插著3支清香，團長黎清源說，開團將近6年來第一次遇到，已經連「可怕」都沒辦法形容當下的感受。

鬼故事夜遊團2011年開團，走偏台灣各地，甚至曾夜訪香港廢棄監獄，今年第一次來宜蘭舉辦夜遊，黎清源說，昨天共有29人參加，這次本來是想到礁溪的營區舉行，可是後來場勘發現營區不能進去，所以臨時改成到頭城一個廢墟舉行，每次夜遊前，他都會找幾個團員事先場勘，確保地點的安全性，昨天也不例外。

黎清源說，昨天白天到廢墟場勘時，發現有一棟兩層樓的水泥建築，但是一直找不到通往2樓的樓梯，原本只打算在1樓舉行活動，昨天晚上7點多，活動開始不到20分鐘，大家就突然在草叢附近看到2樓入口，走在前面的團員兩人拿著手電筒先上去，他也跟在後面，想先探勘樓梯是否安全，沒想到前面團員就大喊，「有屍體」。

黎清源指出，本來以為團員是在開玩笑，可能是動物的屍體，可是後來他也聞到陣陣的屍臭味，發現屍體的團員跟他說，真的是人躺在2樓，腳下還有擺一碗白飯，上面插著3支香，大家趕緊下樓，馬上向警方報案。離奇的是，大家還聽到一堆腳步聲，而且聲音數量是好幾個人，往他們的方向走來，但是，沒人看到樓上有任何人。

「舉辦6年來，開團128次，第一次遇到。」黎清源說，當初會開夜遊團是因為自己很喜歡聽鬼故事，也喜歡夜遊，後來覺得可以揪團認識新朋友，是另一種型態的旅遊方式，所以2011年正式成立鬼故事夜遊團，雖然遇到這次意外，但是他還是會繼續開下去，畢竟心存善念，他們也很重視團員安全，都會事先場勘地點確保安全性，保障性命安全。

警方後來調查，死者是男性，年紀3、40歲左右，現場沒有打鬥痕跡，遺體旁還遺留木炭，初步判斷是燒炭自殺，大約是一、兩個星期前發生，死者身著保全公司的制服，身分待進一步確認。至於現場為何備有白飯、清香與紙錢等物品，據黎清源推測，會不會是死者生前準備？不過，相關疑點仍須警方釐清。

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