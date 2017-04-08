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廢土倒農地 遠雄桃園工地遭勒令停工、罰款10萬

2017-04-08  20:14

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府建管處今天查獲遠雄人壽位於桃園區經國路工地，工程土方未依申報路線載運，私自運至觀音區富源地區農地傾倒，除罰款10萬元，也勒令工地停工，限期恢復原狀；遠雄公司公關副理楊舜欽表示，工程期間，總公司都派員隨機抽樣跟拍，並未有不法偷倒情形，只是抽樣難免有遺漏，對於下包廠商便宜行事，已經要求恢復原狀，並依合約求償。

市府建築管理處長王振鴻表示，遠雄人壽工地開挖土石方原本申報至4處合法收容處理場所，私運至觀音農地已經違反「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」規定，今天已經勒令停工，並處以10萬元罰款，遠雄必須恢復原狀後才能復工； 至於農地違法堆置土方行為，也違反農地農用規定，將另案查處，依法開罰。

楊舜欽表示，由於下包廠商提供的土方流向證明一切都合法，對於發生這樣的事情，他們也很遺憾，會配合市府政策，儘快將觀音農地土方清運乾淨，並進入當初申請的合法收容處理場所。

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  • 遠雄人壽工地土方，私運至觀音農地。（市府提供）

    遠雄人壽工地土方，私運至觀音農地。（市府提供）

  • 遠雄人壽工地被查獲土方未進入核定的收容所。（市府提供）

    遠雄人壽工地被查獲土方未進入核定的收容所。（市府提供）

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相關關鍵字： 停工 偷倒廢土 廢土 遠雄
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