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「它」被遺忘在路邊 警貼心守護等到失主

2017-04-08  15:38

［記者鄭淑婷／桃園報導］何姓攝影師為捕捉環台自行車大賽畫面，不慎將攝影背包遺落路邊，員警發現後貼心守護，直到失主現身取回，何先生今天從台北直奔桃園警分局中路派出所，將親手製作的感謝卡交給警員黃儒。

黃儒3月28日執行環台自行車大賽交通疏導勤務，發現路邊有個攝影背包，但附近卻沒有任何民眾，研判是活動人員所遺落，失主應該很快就會返回尋找，因此，勤務結束後仍在原地等候，過了近20分鐘有位何先生趕來，向員警表示，「那個背包是我遺失的。」經確認無誤後領回。

順利找回背包的何先生，開心拍下黃儒照片，返家後製作感謝卡，從北投專程到派出所，親手把卡片送給黃儒，何先生是攝影師，他說，當天為了捕捉自行車選手最佳畫面，隨著車隊趕跳點，匆忙中不慎遺落背包，雖然裡頭的配件並不是非常貴重，但因背包是親人所贈送，對他來說意義非凡，察覺後馬上循線往回尋找，見員警拿著背包站在路邊等候，對這一幕印象深刻，想再一次對員警表達謝意。

何先生在卡片上寫著「謝謝帥氣的大人守護它，希冀波麗士大人工作服改制成功，並支持警察組工會，充足人力減少過勞，能再有更多時間照顧家庭」。

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  • 何先生特地送來感謝卡，謝謝警員黃儒協助守護，讓他能找回遺落的背包。（記者鄭淑婷翻攝）

    何先生特地送來感謝卡，謝謝警員黃儒協助守護，讓他能找回遺落的背包。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 何先生在感謝卡，寫下攝影背包失而復得的經過。（記者鄭淑婷翻攝）

    何先生在感謝卡，寫下攝影背包失而復得的經過。（記者鄭淑婷翻攝）

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