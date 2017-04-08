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夫選小三拋家棄子 元配怒告負心郎

2017-04-08  13:33

［記者鄭淑婷／桃園報導］吳姓男子1年多前發生婚外情，常常到深夜才回家，去年10月他喝茫返家休息，手機直接丟在客廳，妻子好奇檢視他的Line，發現吳男與女子的曖昧對話，手機裡還有兩人親暱照片，攤牌後吳男選擇與「小三」遠走高飛，妻子心寒提告離婚並爭取小孩監護權，桃園地院法官判准離婚，小孩監護權歸女方，吳男須賠償30萬元並給付每月1萬2000元扶養費。

元配指控，她在吳男手機發現曖昧對話，女方說，「我洗香香等你、睡覺想要你抱，如果是你會抱著我對吧」、「現在起床清醒，也想要你抱」，吳男則回，「我想和妳幸福開心過每一天」、「每天都想擁抱你、想親吻你」、「咱們結婚吧！妳願意嗎」，手機裡還有兩人親吻照。

元配指控，她向吳男攤牌要求給個交代，沒想到吳男選擇「小三」，從此拋家棄子不再回來，她徹底心寒向法院提出離婚訴求，爭取小孩的監護權。

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