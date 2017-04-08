門口堆漂流木引警方查緝 又被搜出毒品
2017-04-08 12:50
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市余姓兄弟檔與賴姓、徐姓男子等人，涉嫌偷竊價值40萬元的漂流木，以及14公斤的電纜線，因他們將漂流木堆在大溪區新峰的民宅門口，引起路人注意報警，大溪警方7日傍晚前往逮人，起出贓物，還有海洛因與安非他命等毒品。
警方說，被起出的漂流木屬石門水庫水域範圍內的漂流木，包括扁柏7塊、肖楠3塊、紅檜1塊、松木1塊，價值約40萬元，但4人否認偷竊漂流木，堅稱漂流木是余姓兄弟檔的弟弟寄放，他們才會堆放在民宅門口，豈料因此被逮。
除了漂流木與電纜線等贓物外，警方另找到2.25公克海洛因、1.94公克安非他命，以及吸食器與電鋸、破壞剪等工具，已依違反森林法與竊盜、贓物、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，並將追查余姓兄弟檔的弟弟到案。
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