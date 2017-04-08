| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

門口堆漂流木引警方查緝 又被搜出毒品

2017-04-08  12:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市余姓兄弟檔與賴姓、徐姓男子等人，涉嫌偷竊價值40萬元的漂流木，以及14公斤的電纜線，因他們將漂流木堆在大溪區新峰的民宅門口，引起路人注意報警，大溪警方7日傍晚前往逮人，起出贓物，還有海洛因與安非他命等毒品。

警方說，被起出的漂流木屬石門水庫水域範圍內的漂流木，包括扁柏7塊、肖楠3塊、紅檜1塊、松木1塊，價值約40萬元，但4人否認偷竊漂流木，堅稱漂流木是余姓兄弟檔的弟弟寄放，他們才會堆放在民宅門口，豈料因此被逮。

除了漂流木與電纜線等贓物外，警方另找到2.25公克海洛因、1.94公克安非他命，以及吸食器與電鋸、破壞剪等工具，已依違反森林法與竊盜、贓物、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，並將追查余姓兄弟檔的弟弟到案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方起出遭竊的漂流木。（記者周敏鴻翻攝）

    警方起出遭竊的漂流木。（記者周敏鴻翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷竊 毒品 漂流木 電纜
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：門口堆漂流木引警方查緝 又被搜出毒品


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.